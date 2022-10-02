بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا العقيد مامادي دومبويا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الغيني، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا العقيد مامادي دومبويا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الغيني، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.