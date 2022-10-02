نفذت هيئة الصحفيين السعوديين وفروعها في مناطق ومحافظات المملكة في الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر من العام 2022م، 241 برنامجاً متنوعاً (صوالين إعلامية، وورش عمل، وحلق إثرائية، وحلقات نقاش، وبرامج تدريبية، ولقاءات، ومؤتمرات صحفية، ولقاءات أخوية ترفيهية)، منها 203 فعاليات حضورية و38 فعالية عبر الاتصال المرئي.

كما بلغ عدد الفرص التطوعية التي طرحتها منصة الإعلام التطوعي في الهيئة 1928 فرصة.

فيما أسهم الشركاء في تقديم 53244 ساعة تطوعية وبلغ عدد المسجلين في المنصة 425 متطوعا ومتطوعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الفترة القادمة ستشهد استمرار وتنامي هذه الأنشطة والبرامج، إضافة إلى الأنشطة التطوعية.