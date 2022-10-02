أحبطت الفرق الرقابية في أمانة عسير، توزيع مواد غذائية فاسدة بإحدى المنشآت التجارية بأبها، والتي تأتي ضمن جهودها المستمرة للتأكد من أمن وسلامة الغذاء المقدّم لسكان وزوار المنطقة.

وأوضحت الأمانة بأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط منشأة تجارية مخالفة، حيث جرت مصادرة وإتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي التي كانت معدة للتوزيع.

وبينت بأن كمية المصادرات تجاوزت طن ونصف وذلك في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، فيما رُصد في الموقع سوء تخزين وتداول المواد الغذائية، وجرى إغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله. وتدعو الأمانة الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر رقم البلاغات الموحد (940).