أعلنت وزارة التعليم، ضوابط وإجراءات إلحاق المرافقين في البعثة، كاشفة 6 ضوابط وشروط يلزم تحقيقها.

وقال مركز خدمات الابتعاث التابع لوزارة التعليم، إن ضوابط وإجراءات إلحاق المرافقين بالبعثة تمثلت في ما يلي: الحصول على قبول من جامعة موصى بها في المرحلة والتخصص، أن تكون المسافة بين جامعة المبتعث الأساسي والمرافق وفق المسافة النظامية، ألا يكون قرار المبتعث الأساسي (إلحاق مرافق).

وأضاف المركز أن من الضوابط: عدم ابتعاث المرافق أو حصوله على نفس المرحلة مسبقا، وجود مدة كافية في بعثة المبتعث الأساسي وأن تكون بعثته مستمرة، تحقيق الشروط التنظيمية والإدارية المنظمة لإلحاق المرافقين.