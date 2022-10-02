أكد مجلس الضمان الصحي، أن النظارة الطبية مغطاة كأحد المنافع في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة.

وكشف أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي تكاليف النظارة الطبية بحد أقصى 400 ريال خلال مدة الوثيقة، مفيدا بأن تكاليف إجراءات وفحوصات التشخيص والعلاج لمشكلة النظر لا تدخل ضمن التغطية التأمينية.

وحول ما إذا كان يحق لشركة التأمين رفض مطالبة قيمة نظارة طبية بوصفة من الطبيب لأن شراء النظارة كان من خارج الشبكة، شدد مجلس الضمان الصحي على أنه يجوز للمؤمن له تلقي الخدمة الطبية خارج شبكة مقدمي الخدمة الصحية المحددة له في الحالات الطارئة فقط ويتم تعويضه بالسعر السائد عند تحمله تكاليف الخدمة، وفي حال وجود رفض فيمكن تقديم شكوى ضد شركة التأمين لمعرفة التفاصيل من خلال الرابط: https://cchi.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/ComplaintAgaistICFInsured.aspx.