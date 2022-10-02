تنطلق اليوم (الأحد)، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ بالمراحل الدراسية الثلاث للبنين والبنات. وأكدت وزارة التعليم أن المواد الممتدة في كل فصل دراسي في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية تعامل بشكل مستقل وينطبق عليها ما ينطبق على أي مادة غير ممتدة باستثناء درجة النجاح في حال كانت لصالح الطالب، فتحسب كمادة ممتدة بحساب النسبة التراكمية لمجموع الدرجات للمادة في الفصول في حال كان المجموع التراكمي يؤهل الطالب للنجاح.وبينت الوزارة، في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيدية للائحة تقويم الطالب للعام الدراسي الحالي أن المواد الممتدة لأكثر من فصل دراسي تعامل في اختبارات التعثر كمواد منفصلة، حسب الفصل الدراسي الذي حدث فيه التعثر، وأن الطالب الذي لم يتجاوز تعثره 66% من عدد مواد الفصول الدراسية الثلاثة بعد اختبار الدور الثاني يتاح له اختبار مواد التعثر من ۱۰۰ درجة، على أن يعيد الطالب السنة الدراسية ـ ما عدا مواد النجاح - في حال تجاوز تعثره 50% من عدد المواد الدراسية المقررة عليه بعد أداء اختبار التعثر، على اعتبار المادة الممتدة لأكثر من فصل دراسي مادة واحدة، وينتقل الطالب إلى الصف الثاني في حال نجاحه بـ50% أو أكثر من عدد المواد الدراسية للصف الذي يدرسه على اعتبار المادة الممتدة لأكثر من فصل دراسي مادة واحدة.