بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية قبرص الرئيس نيكوس أناستاسيادس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أناستاسيادس، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث برقية تهنئة، لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الرئيس محمد بخاري، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بخاري، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جينبينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وقال ولي العهد: «يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار».