بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جينبينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وقال الملك: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار».كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة، لرئيس جمهورية قبرص الرئيس نيكوس أناستاسيادس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أناستاسيادس، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق اطراد التقدم والازدهار.وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الرئيس محمد بخاري، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بخاري، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.