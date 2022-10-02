أطلقت وزارة الثقافة مهرجان K-CON الكوري، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى ويستمر على مدى يومين في بوليفارد الرياض، بمشاركة 120 فناناً وفنانة يمثلون 14 فرقة كورية، قدموا ألواناً متنوعة من فنون الموسيقى والأزياء والأفلام الخاصة بكوريا، إضافة للمعرض المصاحب الذي أخذ الزوار في رحلة للتعرف على الثقافة الكورية.وشهد اليوم الأول من فعاليات المهرجان حضوراً جماهيرياً كبيراً تفاعل مع العروض المقدمة خلال الحفل الموسيقي، حيث استمتعوا بالوصلات الغنائية التي قدمتها فرق عدة وتعرف الزوار من خلال المعرض التفاعلي المصاحب على طبيعة الحياة والثقافة الكورية من خلال الالتقاء بمتخصصين في مجالات متنوعة من الفنون الموسيقية والاستعراضية، إضافة لزيارتهم لقسم المنتجات والأزياء والأطعمة والمأكولات الكورية.وفي القسم المخصص لـ«لقاء الفنانين» التقى الزوار مع فرقة «THE BOYZ»، تعرفوا خلالها على آخر أعمالها ومستجدات مشاريعها القادمة، فيما سيشمل لقاء الفنانين الفرق: «ONEUS, STAYC, NEWJEANS, TO1, PENTAGON».يشار إلى أن مهرجان K-CON الكوري يحتفي خلال إقامته في المملكة بمرور 10 أعوام على تأسيسه، حيث كانت انطلاقته عام 2012 من جنوب كاليفورنيا، لتتم استضافته فيما بعد في 8 مدن عالمية تمثل 4 قارات وذلك خلال الأعوام الماضية، وحظي بتفاعل جماهيري كبير فاق المليون زائر.