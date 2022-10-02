أوضح البيان التمهيدي للميزانية السعودية للعام 2023، أن إجمالي النفقات يتوقع أن يبلغ 1114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات 1123 مليار ريال. وتوقع البيان تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال. وأشار وزير المالية محمد الجدعان، في إعلانه البيان التمهيدي لميزانية 2023 (الجمعة)، إلى تطوّر هيكل المالية العامة خلال السنوات الماضية، إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى، تحت مسمى «برنامج التوازن المالي»، الذي استهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة، للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى «برنامج الاستدامة المالية»، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار، وموجهة لإنفاق إستراتيجي، يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي إطار يضمن المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام، والاحتياطات الحكومية. وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023 امتداداً للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من 2022. وعلى رغم توقعات تحقيق فوائض في ميزانية 2023، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية؛ بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023. وجميعها مؤشرات تؤكد أن المملكة ماضية بخطى واثقة صوب تحقيق أهداف رؤية 2030، التي ستحدث أكبر تحول اقتصادي ومجتمعي في تاريخ السعودية.