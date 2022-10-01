أطلقت جمعية المبادرات المتميزة (جمعية غير ربحية)، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجدة، حزمة من الفعاليات تحت شعار «كلنا نقدرك» لتكريم المعلمين والمعلمات بجدة والإشادة بدورهم في المجتمع.

وانطلقت الفعاليات في عدد من المركز التجارية الكبرى بجدة برعاية مدير عام التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، وحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، وقيادات التعليم بجدة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وضمت الفعاليات جدارية دشنها الزارع والسليمان ثم أعضاء الجمعية وأطياف المجتمع التعليمي والزوار، بكتابة عبارات الشكر لكل معلم ومعلمة على الرسالة السامية التي يقدمونها لبناء سواعد الغد وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، مؤكدين ألا نهضة للأمم دون تعليم ولن ينجح التعليم إلا بوجود المعلمين والمعلمات الذين يُعدّون النشء بالعلم والتربية حتى يسهموا في دفع عجلة تنمية الوطن.

بعد ذلك، كرم مدير عام تعليم جدة ورئيس الجمعية ٥٠ معلماً ومعلمة من المتميزين والمتميزات متمنين لهم مزيداً من التميز.

وفي الختام، قدم مدير عام تعليم جدة الشكر لرئيس وأعضاء الجمعية لمبادرتهم الرائدة التي تهدف لنشر وتعزيز ثقافة تقدير المعلمين والمعلمات، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم العديد من المبادرات الرائعة وأبرزها جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز التي تحقق النجاح للعام التاسع على التوالي.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة أسامة الخريجي، أن فعاليات «كلنا نقدرك» تعبير من الجمعية عن تقديرها لما يقوم به المعلمون والمعلمات من صناعة لعقول أجيال المستقبل الذين ينتظر منهم الوطن الكثير، مضيفاً أن الفعاليات عبارة عن جداريات لشكر المعلمين والمعلمات وركن «كلنا نقدرك» للعبة البازل وهي مخصصة للأطفال، إضافة إلى ركن الصور التذكارية لزوار الفعالية التي تشتمل كذلك على تقديم خصومات خاصة للمعلمين والمعلمات في ١٠٠ متجر من خلال ٥٠٠ فرع على مستوى محافظة جدة.

وأشار الخريجي إلى أن فعاليات «كلنا نقدرك» تقام في ثلاثة من أشهر الأسواق الكبرى بجدة خلال الفترة من 29/ 9/ 2022 حتى ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢.