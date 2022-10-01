حققت الهيئة العامة للترفيه اليوم (السبت) رقمًا قياسيًّا جديدًا في «غينيس» للأرقام القياسية، من خلال مهرجان «اوتلت 2022» للتسوق، الذي بدأت فعالياته اليوم بوصفه أكبر «اوتلت» مؤقت في العالم، بمساحة تصل لأكثر من 145 ألف متر مربع.

وتسلمت الهيئة شهادة تسجيل «اوتلت 2022» للتسوق ضمن أرقام «غينيس»؛ إذ يجمع في مناطقه المتنوعة ثلاثة ملايين قطعة، تعود صناعتها لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية.

ويتميز المهرجان، الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة الرياض، بأسعاره الحصرية والمخفضة، التي تصل نسبتها إلى 70%، وسط منتجات مصممة من قبل خبراء عالميين في مجالات الأزياء، والإكسسوارات، وأدوات التجميل، كما تتفرد أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة.

ويضم المهرجان مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددًا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.

ولمزيد من المعلومات عن المهرجان يمكن الدخول عبر الرابط: http://bit.ly/3BWMoxv، كما يمكن حجز تذاكر الدخول المجاني للزوار عبر الرابط: https://enjoy.sa/ar/events/Outlet، وحجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع «باركي».