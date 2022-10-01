شهد جناح وزارة العدل المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، المقام في واجهة الرياض، إقبالاً من الزوار الذين توافدوا على الجناح واطلعوا على ما يحتويه من منصات وإصدارات ومطبوعات، تسهم في نشر الثقافة العدلية.

واستمع زوار جناح وزارة العدل إلى شرح وتعريف بنظام الأحوال الشخصية، وكيف أسهم في دعم جودة الأحكام وسرعة إنجاز الدعاوى الأسرية.

واطلع الزوار من خلال موظفات الوزارة القانونيات القائمات على الجناح على أبرز أهداف النظام، والتي تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، متعرفين على أبرز مضامين النظام وآثاره.

وتستقبل وزارة العدل زوارها في (جناح رقم G31 - البوابة رقم 2 - المنطقة 6) من الساعة 11 صباحاً إلى 12 صباحًا، ويوم الجمعة من الساعة الـ2 ظهراً إلى 12 صباحًا.