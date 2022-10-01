أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1444/2/26 الموافق 2022/9/22 حتى 1444/3/2 الموافق 2022/9/28 عن ضبط 12,436 مخالفاً، منهم 6911 مخالفاً لنظام الإقامة، و3249 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2276 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 198 شخصاً، 35% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و10% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 44 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

ومن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 47,388 وافداً مخالفاً، منهم 44,362 رجلاً، و3026 امرأة، في حين تمت إحالة 36,984 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2559 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8028 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.