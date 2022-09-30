رفع المستشار في الديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان، التهنئة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.

ودعا العيبان، الله تعالى، أن يمد الأمير محمد بن سلمان بعونه وتوفيقه الدائمين، وهو يواصل قيادة بلادنا الغالية نحو هذه النهضة، برؤية ثاقبة نقلت الوطن إلى مراتب العز والسؤدد، محققاً بذلك طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وطموحاته التي لا حدود لها.

‏وختم العيبان تهنئته سائلاً الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.