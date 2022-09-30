يشارك البريد السعودي (سبل) كناقل لوجستي في مهرجان تمور العلا الثالث، الذي يقام بإشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك أيام الجمعة والسبت في الفترة الواقعة ما بين 30 سبتمبر ولغاية 22 أكتوبر من عام 2022 حيث يقدم «سبل» من خلال جناحه المشارك خدمات شحن التمور لزوار المهرجان إلى جميع مدن ومناطق السعودية.

ويعد المهرجان فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين منتجي التمور من المزارعين في محافظة العلا والتجار المحليين والدوليين الذين يحرصون على إنتاج التمور، وتسويقه بأفضل المستويات، كما يساهم في إيجاد بيئة تسويقية لعرض أصناف مختلفة من منتجات التمور في تجمع واحد.

وتأتي مشاركة البريد السعودي (سبل) من خلال تقديم خدمات متنوعة لزوار المهرجان من أهمها خدمات الشحن لمنتجات التمور إلى جميع مدن ومناطق السعودية، انطلاقاً من كون «سبل» جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية اللوجستية، والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.