أوضح المتحدث باسم أمانة عسير ماجد الشهري، أنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق سوق الثلاثاء بأبها، فإن الأمانة تؤكد أن ما تم إغلاقه هي المحلات غير المرخصة والمخالفة لنظام الاشتراطات البلدية والصحية، وتم إنذار تلك المحلات، وإبلاغ أصحابها بإصدار التراخيص التي تخول لهم مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي إلا أنهم لم يتجابوا مع تلك الإنذارات وتم الإغلاق بعد انتهاء المهلة الكافية، منبهاً إلى ضرورة إصدار التراخيص النظامية التي تخول لهم ممارسة النشاط بسوق الثلاثاء، لتحديد ملاك تلك المنشآت لمراقبتها نظاماً. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف لتصحيح المخالفات، لضمان سلامة وصحة مرتادي السوق. مضيفاً: إن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المبلغة لها، وتطبيق الاشتراطات الفنية التي تضمن إزالة التشوهات البصرية والتعديات على خطوط التنظيم. وتؤكد أن على أصحاب المحلات المخالفة، مراجعة الأمانة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية. داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.