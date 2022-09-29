تشارك مؤسسة الملك فهد الخيرية، ممثلة في معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة»، في معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي يقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر.

وذكر المدير التنفيذي لمعرض تاريخ الملك فهد؛ خالد بن عبدالله السليمان، بأنه سيتم عرض عدد من الكتب النادرة والكتب المهداة والنسخة الأولى التي صدرت من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وعدد من المصاحف الخاصة بالملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وذلك في جناح المكتبات الخاصة (الفردية).

كما سيطلع الزوار على عددٍ من الوثائق التاريخية، وتوزيع عدد من المطبوعات والهدايا التذكارية على الزوار طوال أيام المعرض. ويبدأ معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم الخميس بإشراف من هيئة الأدب والنشر والترجمة، ويُعدّ نافذة ثقافية تجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، إضافةً إلى الفعاليات المصاحبة والتي من ضمنها جناح المكتبات الفردية، والتي سيتم عرض كتب من المكتبات الشخصية لملوك المملكة العربية السعودية، وكذلك كتب المكتبات الشخصية لأشهر المثقفين السعوديين والعرب.