أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 127 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 94 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 816389 حالة، من بينها 3492 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 32 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 803546 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9351 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.