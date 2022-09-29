التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر وزارة الدفاع بجدة أمس، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وقيادات الوزارة.وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملاً أن يصل إلى 50 % تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة، معبراً عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه والفترة التي قضاها في العمل بالوزارة، مشيداً بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة وزير الدفاع وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر.وأكد الأمير خالد بن سلمان بأن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد.