هنأ ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.وأعرب ملك البحرين في برقية عن خالص تهانيه لولي العهد على الثقة الملكية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد لمواصلة جهوده وعطائه لخدمة السعودية وشعبها وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.وهنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في برقية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما هنأ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في برقية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.وهنأ رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وقال: «بهذه المناسبة أبارك لأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، راجياً له التوفيق والسداد وللسعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».وهنأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أخاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في برقية بعثها لولي العهد عن أصدق التهاني له على الثقة الملكية الغالية. وهنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أخاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأعرب أمير قطر، في برقية بعثها لولي العهد، عن التمنيات له بالتوفيق وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.وهنأ نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، في برقية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما هنأ رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، في برقية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وهنأ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأعرب الرئيس البرهان عن تمنياته لولي العهد بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة بمزيد من التقدم والنماء.