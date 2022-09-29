هنأ أمراء المناطق، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء، مؤكدين أن القرار يعكس الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويجسّد التحولات التنموية والنقلات النوعية التي يشهدها الوطن في المجالات كافة.قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التهنئة إلى ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء، مثمناً الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، مؤكداً بأن هذه الثقة الكريمة والنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين تعزيز لجهود ولي العهد، وما يبذله لتحقيق مستقبل مشرق للمملكة وفق «رؤية 2030»، إضافة لما تحقق في السنوات الماضية من إنجازات على الأصعدة كافة داخلياً ودولياً، مما يؤكد استمراريتها لرفاهية المواطن والمقيم.رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات إلى ولي العهد، بصدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين بأن يكون ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء، مشيداً بما شهده الوطن من تحولات تنموية واقتصادية جعلته يتجاوز العديد من التحديات التي أحاطت بالعالم أجمع، وجعلت من المملكة نموذجاً عالمياً مميزاً، مثمناً ما يبذله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرفعة الوطن ورفاهية المواطن من خلال إستراتيجيات وطنية ستعزز من مكانة المملكة وتدعم اقتصادها.قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز التهنئة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.وقال: «هذه الثقة الملكية الكريمة تأتي معززة لما يتمتع به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من نظرة ثاقبة وقيادة حازمة ورؤى طموحة لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن الغالي، وهو ما شهدته المملكة خلال السنوات الماضية من حراك غير مسبوق بخطى متسارعة، وإستراتيجيات طموحة، وسعي دؤوب لتحقيق نهضة تنموية شاملة».وأضاف: «ما تحقق من إنجازات كبرى خلال السنوات الماضية وما أعلن عنه من خطط ومشروعات بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام ولي عهده الأمين يبشر بمستقبل مشرق لهذا الوطن، ويؤكد استمرارية السعي لتحقيق ما يليق بقيمة هذا الوطن وأبنائه».أعرب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عن تهنئته إلى ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.وقال: «يأتي الأمر الملكي استمراراً لدعم خادم الحرمين الشريفين للنهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات والأصعدة كافة، ما جعلها محط أنظار العالم بما حققته من تنمية وتطور، وبما حققته وتحققه رؤية 2030، الهادفة إلى وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وفعال، وتحويل الأحلام إلى واقع ملموس، والآمال إلى حاضر مشهود»، منوهاً بالجهود المبذولة من ولي العهد على مختلف الأصعدة وما تحقق من قفزات نوعية في مختلف المجالات لتصبح المملكة مركزاً حيوياً دولياً ونقطة التقاء عالمي.هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بصدور الأمر الملكي بأن يكون ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.وقال في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين: «يشرفني بمناسبة صدور أمركم الكريم بأن يكون ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء، أن أرفع لكم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك وافر التقدير وصادق العرفان عن الرؤية الحكيمة والثاقبة التي تأتي تجسيداً لحرصكم على كل ما يدعم كيان الدولة، ويعزز وحدتها ولحمتها الوطنية؛ لتواصل رسالتها العظيمة في ظل قيادتكم الحكيمة».كما بعث أمير منطقة تبوك برقية مماثلة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قال فيها: «يشرفني أن أرفع لكم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، صادق مشاعر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون -حفظكم الله- رئيساً لمجلس الوزراء».تنمية بشريةرفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد التهنئة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم، بتشكيل مجلس الوزراء برئاسته، مؤكداً بأن الأمر الملكي يجسّد حرص خادم الحرمين الشريفين على مواصلة مسيرة التنمية البشرية والمكانية، وتحقيق استدامتها، أمنيّاً واقتصاديّاً وماليّاً وصحيّاً، وتعزيز العيش الكريم والرفاهية للمواطن والمقيم.اعتبر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بأن الأمر الملكي بأن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء، يؤكد حكمة القيادة الرشيدة وريادة ولي العهد القيادية.قال أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز: «يسرني أن أرفع إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات على الثقة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين»، مشيداً بما أوجده ولي العهد من خطط طموحة أحدثت نقلة نوعية شهدتها المملكة لأول مرة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مؤكدةً بذلك مبادئ التطور والنماء والازدهار في جميع مجالات الحياة، ومحققةً أهداف الإستراتيجيات الوطنية النموذجية التي منحت للمملكة مكانتها المستحقة على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يُعد برهاناً على حكمة القيادة الرشيدة.رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، التهنئة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة الملكية الكريمة، وهي ثقة في محلها استحقها بعد أن جمع القدرة والطموح والحكمة المستمدة مما اكتسبه من مدرسة خادم الحرمين الشريفين هذه الجامعة الكبيرة بدءًا بملازمة ملوك البلاد ومروراً بتخريج أجيال قيادية ناجحة وتفوق فيها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فكان أهلاً لذلك في أهم مرحلة إستراتيجية طموحة تشهدها بلادنا. وأبدى تفاؤله بالمستقبل في ظل هذه الإرادة وهذه اللحمة القوية خلف القيادة وهذه الإنجازات التي تحققت على المستوى المحلي والدولي.رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة والتبريكات لولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء وإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته.وقال في برقية رفعها بهذه المناسبة: «أرفع لولي العهد الأمين، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه الثقة الملكية، وأسأل المولى عز وجل، أن يمدكم بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن والمواطن وأن يديم على هذه البلاد أمنها، ورخاءها، واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين».مواكبة المتغيراتهنأ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.وقال: «رسم ولي العهد نهجاً فريداً وصورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات، والعمل الجاد في كل المراحل وفق الخطط التي رسمتها الدولة للمستقبل من خلال رؤية 2030 التي تعد خارطة طريق شاملة، وفق تطلعات اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية تعكس تنوع مصادر الدخل في المملكة من الاعتماد على النفط إلى مصادر اقتصادية متنوعة تعلي من مكانة المملكة الاقتصادية محليّاً وعالميّاً، مؤكداً أن ولي العهد قائد للتحول بروحه القيادية وشفافيته، وأسّس واقعاً جديداً حافلاً بالمشاريع التنموية الضخمة ومشاريع الرؤية الحكيمة التي تقف شاهداً على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة، وشاهداً على كيان عظيم يتصف بالنمو والأمان والطموح والعزيمة والإصرار على تحويل المستحيل إلى واقع ملموس على أرض الوطن».أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بأن صدور الأمر الملكي بأن يكون ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس الوزراء، يجسّد النجاحات التي حققها لإكمال مسيرة إنجازاته الرائدة، وانطلاقة نحو المستقبل بما يحقق رؤية 2030 بمختلف أبعادها.وأضاف: صدور الأوامر الملكية يعكس رؤية الملك لمسيرة هذه البلاد التنموية في مجالاتها المختلفة ويعزز مكانة المملكة وازدهارها.