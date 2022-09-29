أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن وزارة الدفاع حظيت، منذ تولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قيادتها، باهتمام كبير ومتابعة مباشرة منه، أثمرت عن إطلاقه برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمانه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع ستمضي على نهج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومساره الذي رسمه للوزارة، لتصبح مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، وتقود التحالفات وتشارك بها بجدارة واقتدار.جاء ذلك في اجتماعه الأول مع قادة وكبار المسؤولين بالوزارة.