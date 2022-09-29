رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ ولي العهد، ويمده بعونه وتوفيقه، ويسدد خطاه، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.كما رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، على الثقة الغالية التي حظي بها وزيراً للداخلية.