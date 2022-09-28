قفزت المملكة العربية السعودية 39 مرتبةً عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الخدمات الإلكترونية، في أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً.

وتُعد السعودية من أفضل الدول تقدماً على مستوى العالم في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية ضمن 193 دولة، محققة المرتبة 32 بنسبة 82% هذا العام، ومن أفضل دول العالم في توفير معلومات الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 100%.

وحققت المملكة 100% في إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة ضمن الافضل بالعالم، و96% في نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية الحكومية، و94% في تميز جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية.

وتجاوزت المملكة نسبة 81% في مؤشر توفر وانتشار الخدمات الحكومية الرقمية، وتقدمت 23 مرتبة عالميا في المشاركة والاستشارات الإلكترونية.

وأشاد تقرير الأمم المتحدة بالتقدم الاستثنائي للمملكة في مجال تطور الحكومة الإلكترونية حيث جاءت الأولى تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصاديا واجتماعيا، وتبوأت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالميا في المجالات التقنية وتطبيقاتها ضمن «النطاق المرتفع جدا» بين 193 مدينة حول العالم.