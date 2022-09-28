أطلقت وزارة التعليم التأشيرة التعليمية عبر منصة «ادرس في السعودية»، للطلاب والطالبات من 160 دولة.

وأوضحت الوزارة أن أهداف التأشيرة استقطاب المواهب المتميزة ورفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار، وتقديم المملكة بوصفها وجهة تعليمية جاذبة ورفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية السعودية عالميا وزيادة إسهام المملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعليم اللغة العربية.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين من التأشيرة هم الباحثون والباحثات والطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية الجامعية والأساتذة والأكاديميون الدوليون.

وبينت الوزارة أن أنواع التأشيرات هي: تأشيرة قصيرة لدراسة البرامج التي تصل إلى عام دراسي، وتأشيرة طويلة لدراسة البرامج العلمية الطويلة.

وأوضحت الوزارة أن مزايا التأشيرات أنها تخدم الطلبة من 160 دولة، وربط الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل إجراءات الالتحاق في المملكة، ولا يحتاج الطالب الدولي إلى «كفيل».