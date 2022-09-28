شهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز احتفال إدارة تعليم صبيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92 تحت شعار «هي لنا دار» بمسرح الإدارة، وتجول في المعرض المصاحب للاحتفال والذي تضمن منجزات الإدارة ومبادراتها النوعية.



عقب ذلك شرف الحفل المعد بالمناسبة، والذي تضمن العديد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية منها الفقرة الاستهلالية أصداف ومجداف يمثلها أطفال التعليم، ثم كلمة إدارة تعليم صبيا ألقاها الأستاذ عثمان بن محمد مسملي، قدم خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٢ للمملكة، مشيراً إلى ما يمثله هذا اليوم من ذكرى غالية تعيد للأذهان الحدث التاريخي العظيم على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- بتوحيده للمملكة، وما تحقق على إثره من تتابع لمسيرة التطور والازدهار والنماء التي شملت كافة قطاعات الدولة، مثمناً الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للتعليم كونه ركن التنمية وعماد التقدم وأهم مرتكزات الوطن. واختتم المسملي كلمته بشكر أمير جازان لتشريفه حفل الإدارة وتدشينه للمشاريع التعليمية بصبيا، وتوجيهاته الدائمة بالعمل على تطوير منظومة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية.

عقب ذلك قُدم فيلم وثائقي بعنوان «أشرعة من نور» تناول التقدم والتطور الذي وصلت له المملكة في كافة المجالات، ثم أوبريت وطني حواري غنائي.

وفي ختام الحفل دشن أمير جازان 36 مشروعاً تعليمياً لإدارة تعليم صبيا، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 457 مليون ريال، لتستفيد منها أكثر من 115 مدرسة ويتم الاستغناء من خلالها عن 73 مبنى مستأجرًا.