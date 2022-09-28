شاركت الشركة السعودية للكهرباء– راعي ماسي – في أعمال الموسم الثامن من معرض «خطوة للتوظيف».

وسيقام المعرض الذي بدأ من اليوم ولمدة 3 أيام في الريتز – كارلتون بمدينة الرياض، ليكون بمثابة منصة تجمع أصحاب العمل والباحثين عن عمل لإيجاد الفرص الوظيفية وعرض المهارات، عبر أكثر من 60 ورشة عمل وجلسات استشارية تقدم حلولا مهنية في التطوير الوظيفي.

ومن المقرر أن توفر النسخة الثامنة حلولا جديدة، عبر ورش عمل ومقابلات فورية واستشارات يحضرها أكثر من 100 شركة محلية وعالمية لعرض الوظائف، ما من شأنه تسهيل عملية التقديم للوظائف، وتغيير مفهوم معارض التوظيف.

وتهدف «السعودية للكهرباء» من المشاركة في هذا المعرض إلى استقطاب الكفاءات المميزة تماشيًا مع إستراتيجية الشركة في تنمية الموارد البشرية واهتمامها بالكفاءات الوطنية التي أثمرت تحقيق نمو ملحوظ في مجال توطين الوظائف، والذي وصلت نسبة التوطين فيه بنهاية 2021م إلى (93.66%).

ويعد الاستثمار في رأس المال البشري من أهم الركائز التي تحرص عليها الشركة السعودية للكهرباء، من خلال استقطاب وتوظيف الكوادر ذات الكفاءة وتطويرها المستمر وتوفير بيئة العمل المناسبة.

وفي سياق متصل، تسلم عبدالكريم الرشيد نائب رئيس أول للموارد البشرية نيابة عن الشركة درع شكر للسعودية للكهرباء، نظير رعايتها الماسية للمعرض.

وضم جناح الشركة السعودية للكهرباء موظفي الموارد البشرية بالشركة الذين يستقبلون الباحثين عن عمل، وهذا الاستقبال من شأنه إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية متطلبات جميع المستويات التعليمية، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين وتقديم الاستشارات المهنية.

ويدار المعرض من قبل قادة ورواد أعمال سعوديين وبحضور شخصيات بارزة عالمية لتحفيز الباحثين عن عمل لتنمية مهاراتهم الأساسية وتثقيف الباحثين عن العمل بما يتطلبه سوق العمل وعرض الفرص الوظيفية لكبرى الشركات المحلية والعالمية.

ويُشكل المعرض وجهة حضارية للمملكة العربية يسهم في تعزيز دورها الريادي في التنمية البشرية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.