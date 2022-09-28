إشارة إلى المقاطع المتداولة حول شجار بين طالبين في إحدى مدارس تعليم جازان، أكدت المتحدث باسم تعليم جازان رجاء العطاس أن الحادثة وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بوسط جازان «بنين» أمس (الثلاثاء).

وأشارت إلى أنه تم نقل الطالب المصاب في حينه إلى أحد المستشفيات، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وغادر المستشفى في اليوم نفسه بعد إجراء الفحوصات الطبية وبمتابعة مستمرة من إدارة التعليم.

وأكدت المتحدثة أن مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف وجه على الفور بتشكيل لجنة للوقوف على جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو إهمالها وعدم تعاملها مع هذا الأمر بالوجه التربوي المطلوب وضمان عدم تكرار ذلك.