• المشروع يدعم مدينة الخبر في قائمة أفضل 100 مدينة حول العالم

ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمعرض (مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين) الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وبحضور معالي الأستاذ ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.

أبرمت شركة أجدان للتطوير العقاري اتفاقية مع مجموعة المهيدب لتطوير وتسويق وتشغيل الشاطئ المعياري لكورنيش مدينة الخبر، الذي يعد الأول من نوعه في تطبيق معايير العلم الأزرق، التي تتضمن متطلبات واشتراطات فنية وبيئية عالمية مرموقة تتوافق مع توجهات المملكة في دعم وسلامة البيئة وتعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية وتحقيق عناصر جودة الحياة. وقد مثل شركة أجدان في هذه الاتفاقية الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن عبدالمحسن العتيبي، كما مثل مجموعة المهيدب الأستاذ عبدالقادر بن سليمان المهيدب مدير محفظة أول للاستثمار العقاري.

وأكد الأستاذ عبدالقادر المهيدب؛ أن قيمة الاتفاقية تقدر بـ 250 مليون ريال، وسيقدم مشروع «باي فرونت» العديد من المكونات التجارية والسياحية والترفيهية للساحل الشرقي، أضاف أن اختيارنا لشركة أجدان كمطور ومسوق ومشغل للمشروع نابع من ثقتنا نحو ما تقدمه الشركة في مفهوم التطوير العقاري وجودة الحياة، وإننا نتطلع دائما لاستمرار التعاون مع شركة أجدان في عديد من المشاريع الحيوية والتي تعطي قيمة مضافة لتنمية مدن المملكة ضمن إطار جودة الحياة وأنسنة المدن.

وأوضح المهندس العتيبي أن شركة أجدان تركز في أعمالها التطويرية على مشاريع جودة الحياة وتسعى من خلال «باي فرونت» إلى تقديم إضافة نوعية تدعم ملف مدينة الخبر لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة عالمية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف أن الشاطئ المعياري لمدينة الخبر هو الأول من نوعه على مستوى المملكة ويمتد «باي فرونت» على مساحة 100 ألف متر مربع من شاطئ مدينة الخبر، بالإضافة إلى جزيرة تقدر مساحتها بـ 1600 متر مربع، وستقوم شركة أجدان بأعمال التطوير والتسويق والتشغيل وفق معايير «BLUE FLAG» أعلى المعايير العالمية في الترفيه والسياحة والتنمية المستدامة، ورفع جودة الخدمات المقدمة في مرافق المشروع وتعزيز هوية المنطقة ليصبح «باي فرونت» وجهة استثنائية ومركز جذب لسكان مدينة الخبر وزوارها وأحد أهم المقاصد السياحية النموذجية في المملكة.