قدم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع أجمل التبريكات والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية في ذكراها 92.

وقال أثناء افتتاحه المعارض الفنية والورش التشكيلية المصاحبة لحفل تعليم جدة بهذه المناسبة: «اليوم يجتمع هنا طلاب وطالبات التعليم العام وطالبات جامعة جدة من كلية الفنون والتصاميم، وعدد من التشكيليين البارزين على مستوى المملكة؛ لنعبر نحن وإياهم عما تكنّه أنفسنا من حب لهذا الكيان العظيم، وهذا الوطن المعطاء الذي أعطانا الكثير وحُقّ علينا أن نفخر به ونفاخر كل الأمم».

وأضاف: «اجتماعنا هذا الصباح جميعاً من كافة أطياف التعليم هو تعبير صادق للحب والانتماء للوطن كون اللون والريشة أصدق تعبير لما تكنّه أنفسنا من حب وولاء وانتماء للوطن».

يذكر أن المعرض كان بتنظيم من مكتبي النسيم «بنين»، والشرق «بنات»، وبالشراكة مع كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة.