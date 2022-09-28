ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (5) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث العقيد العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.