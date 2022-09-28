هنأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في السعودية، وفقا لبيان نشرته الحكومة الروسية اليوم(الأربعاء).

ونقل البيان عن ميشوستين قوله: «أنا مقتنع بأن نشاطكم على رأس الحكومة سيساهم في زيادة تطوير العلاقات الروسية السعودية المبنية على الود بشكل تقليدي والموجهة نحو الشراكة، أؤكد استعدادي للعمل المشترك البناء من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي والإنساني (بين بلدينا). وهذا يتوافق تماما مع مصالح روسيا والمملكة العربية السعودية. أتمنى لكم، الصحة والعافية والازدهار والنجاح في مسؤولياتكم».