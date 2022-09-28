داهمت أمانة محافظة جدة ضمن حملة رقابية مشتركة موقعاً عشوائياً بحي الفيصلية يمارس نشاط بيع منتجات التبغ وأتلفت 553 كيلو غراما من المعسل منها 5 كيلو مجهولة المصدر.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن فرق الرقابة وبمساندة الجهات المعنية تمكنت خلال جولاتها الميدانية بحي «الفيصلية» شرق طريقة المدينة من ضبط موقع مخالف ومصادرة 553 كغم من المعسل و663 من علب السجائر وعدة أنواع من التبغ لا تحمل أختاما ضريبية، مشيراً إلى أنه جرى إتلاف المضبوطات كافة وإغلاق الموقع.

وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.