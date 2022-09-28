هنأ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باسمه ونيابة عن منسوبي المجلس والوزارة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء، متمنيًا له دوام التوفيق واستمرار مسيرة الإنجاز.

ورفع وزير العدل شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية الغالية بتجديد تعيينه وزيرًا للعدل ضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وسأل وزير العدل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير الوطن والمواطن.