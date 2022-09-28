يتزايد اهتمام المستثمرين والدول بقضايا البيئة والحفاظ على المناخ، وتحقيق الاستدامة في كافة نواحي الحياة بشكل كبير، وهو ما دفع صندوق الاستثمارات العامة لتسجيل لقب أول صندوق يصدر سندات خضراء متعددة الشرائح.ويأتي استثمار الصندوق في السندات الخضراء، لتشجيع الاستدامة، ودعم أنواع المشاريع البيئية الخاصة والمتعلقة بالمناخ، للتخفيف من آثار تغير المناخ، إضافة إلى ارتفاع عوائدها على المدى المتوسط والبعيد.إن استثمار الصندوق في السندات الخضراء المعفاة من الضرائب، له العديد من الانعكاسات الإيجابية على عوائد الصندوق خلال الفترة القادمة، نظراً لتوقع إقبال العديد من المستثمرين عليها، وارتفاع أرباحها تراكمياً مقارنة بالسندات الخاضعة للضريبة.ويأتي استثمار الصندوق في السندات بشرائح متعددة، لآجال تصل إلى 5 و10سنوات، ليدل على رغبة الصندوق في الاستثمار بالسندات لمدة متوسطة وطويلة، وهو ما يتوقع أن يحقق عوائد أعلى من المتوقع خلال فترة الاستثمار.