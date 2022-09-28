كشفت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عضو اللجنة السعودية لسوق العمل ورئيسة اللجنة الوطنية لمشاغل وصالونات التزيين النسائية باتحاد الغرف السعودية شعاع الدحيلان لـ«عكاظ»، أنه تم التشديد على أهمية عدم اقتصار وجود صالونات التزيين على الشارع التجاري؛ نظراً لكثرة المراكز في الأحياء السكنية.وقالت: «توجد العديد من المناطق لا تكثر بها الشوارع التجارية، وهذا الأمر ينعكس على جغرافية وتخطيط المدن تحديداً غير المؤهلة لذلك الأمر».وأشارت الدحيلان إلى أنه تمت مناقشة العديد من المحاور، التي تهم المستثمرات في قطاع التزيين في غرفة الشرقية، بحضور عدد من سيدات الأعمال من عدد من مدن المملكة، إذ تم تسليط الضوء على القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.ولفتت إلى أنه تم إشراك الجميع في المسودة من خلال منصة «قرارك»؛ ما أتاح فرصة تبادل الرأي ومعرفة متطلبات القطاع، والعمل على تطوير وإجراء تحديث العديد من تلك الاشتراطات، كما بحثت المشاركات في اللقاء الموسع مستقبل الأنشطة التي تمت إضافتها لمراكز التزيين والتجميل، كالتصوير الفوتوغرافي، البيع بالتجزئة والأجهزة الآلية للخدمة الذاتية، خياطة وتفصيل الملابس، وجملة من الخدمات الأخرى، مع تصاريح أخرى لخدمات تسهم في النهوض بعمل الصالونات، على أن تكون ضمن ضوابط معينة، ما يؤكد حرص الجهات المعنية على تطوير الخدمات والتخلص من العقبات وزيادة دخل المشاغل ومراكز التزيين النسائية.