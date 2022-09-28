رفع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس الوزراء ولي العهد، على الثقة الكريمة بتعيينه وزيراً للدفاع، سائلا الله التوفيق والسداد لخدمة دينه وقيادته ووطنه.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، مواصلة المضي على نهج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه.

ونوّه إلى أن وزارة الدفاع حظيت منذ تولي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة منه، أثمرت إطلاقه برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمانه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.