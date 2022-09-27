رفع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، خالص التهاني والتبريكات إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، داعيا الله أن يسدد خطاه لما فيه صالح المملكة العربية السعودية، وأن يجعله الله ذخرا وسندا لخادم الحرمين الشريفين، لمواصلة مسيرة النهضة والتنمية بالمملكة، وخدمة الأمتين العربية و الإسلامية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره واعتزازه بالثقة الغالية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لولي عهده الأمين، مؤكداً أن الأمير محمد بن سلمان يمتلك خبرة وحنكة واضحة، نهضت بالمملكة، ووضعت أسساً مستقبلية للتطوير في القطاعات المختلفة كافة، وبما يسهم في مسيرة التنمية الشاملة.