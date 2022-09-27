أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، أمراً ملكياً يقضي بأن يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة الـ56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام المجلس، على أن يرأس الملك سلمان جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.وقرر الملك سلمان إعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وعضوية 34 وزيراً. وفي تشكيلة المجلس الجديدة، دخل الأمير خالد بن سلمان إلى المجلس وزيراً للدفاع، ويوسف البنيان وزيراً للتعليم. ويضم المجلس كلاً من؛ الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير دولة، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير دولة، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزيراً للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، والأمير عبدالله بن بندر وزيراً للحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيراً للثقافة، والشيخ صالح آل الشيخ وزير دولة، والدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور وليد الصمعاني وزيراً للعدل.ويضم المجلس؛ الدكتور مطلب النفيسة وزير دولة، والدكتور مساعد العيبان وزير دولة، والدكتور إبراهيم العساف وزير دولة، والدكتور توفيق الربيعة وزيراً للحج والعمرة، والدكتور عصام بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، والدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام، ومحمد آل الشيخ وزير دولة، والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة، وخالد العيسى وزير دولة، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، وماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومحمد الجدعان وزيراً للمالية، والمهندس عبدالله السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدكتور حمد آل الشيخ وزير دولة، وبندر الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، والمهندس صالح الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية، وأحمد الخطيب وزيراً للسياحة، والمهندس خالد الفالح وزيراً للاستثمار، وفيصل الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وفهد الجلاجل وزيراً للصحة، ويوسف البنيان وزيراً للتعليم.وأمر خادم الحرمين الشريفين، بتعيين طلال العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.