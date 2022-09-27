تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، قائلَين «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».