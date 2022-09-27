وضع وزير التعليم الجديد يوسف بن عبد الله البنيان اسمه ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط للعام الميلادي ٢٠٢١، إذ كان يعمل نائبا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، ويحمل البنيان شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل عليها عام 1987، في حين حصل على درجة الماجستير في الإدارة الصناعية عام 1996.

وعمل منذ ذلك الحين في عده مناصب تابعة لشركة سابك وفروعها المختلفة، إذ شغل منصب مدير عام وسطيات النسيج في المركز الرئيس لشركة سابك بالرياض، ثم مديرا عاما لشركة سابك الأمريكيتين في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين متتالين، ثم مديرا عاما لشركة سابك آسيا الباسيفيك لمدة ثلاث سنوات، ثم شغل منصب النائب للرئيس التنفيذي للكيماويات ومنصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة سابك، بعدها عمل نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

ومنذ عام ٢٠١٥ وحتى صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيينه وزيرا للتعليم و هو يعمل رئيسا تنفيذيا للشركة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة فيها.