أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي أن اليوم الوطني مناسبة وطنية غالية للتعبير عن مشاعر الولاء والمحبة والانتماء للمليك والوطن، وفرصة عزيزة لاستذكار نعمة هذا الوطن العظيم الذي يستحق بذل كل التضحيات والجهود المخلصة لما من شأنه رفعة الوطن وإعلاء رايته. جاء ذلك خلال رعايته حفل الإدارات التابعة لتعليم الرياض باليوم الوطني الـــ 92 تحت شعار «هي لنا دار» وسط أجواء من الفرح والبهجة وبحضور قيادات ومسؤولي الإدارة العامة ومنسوبيها ومشاركة عدد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

وهنَّأ الدكتور «خرمي» القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـــ92 للمملكة، مشيرًا إلى أن احتفاء الإدارات التابعة لتعليم الرياض في مقرها الرئيس يمثل جزءًا من برامجها المتنوعة والمقدمة لمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية المتواصلة وعلى مدى أسبوع دراسي في أكثر من 6 آلاف مدرسة بمختلف المراحل التعليمية.

هذا وانطلقت مراسم الاحتفاء باليوم الوطني بعرض لفرقة الكشافة السعودية ثم السلام الملكي السعودي.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مسرحيًا لــ «أوبريت دار المجد» من تقديم كوكبة من الطلاب والطالبات نال استحسان وإعجاب الحضور.

واختتم الحفل البهيج بالعرضة السعودية والتي شاركت فيها قيادات الإدارة ومنسوبوها مع أبنائهم الطلاب.