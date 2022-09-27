رعى محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، اليوم، الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني «92» للمملكة تحت شعار «هي لنا دار»، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، وقيادات وطلاب وطالبات التعليم بالمحافظة، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي في أبرق الرغامة.

وتجول محافظ جدة لدى وصوله مقر الحفل على المعرض الفني المصاحب «دار وازدهار»، الذي جسّد جملة من مظاهر الأصالة والازدهار في بلادنا وإسهام التعليم في منجزات الوطن وغرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال من خلال عدد من اللوحات الفنية عن الاحتفاء باليوم الوطني وفق الهوية البصرية لليوم الوطني.

بعد ذلك ألقى الدكتور الزارع، كلمةً قدّم خلالها باسم جميع أسرة التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة يوم الوطن المجيد.

وقال "اثنان وتسعون عاماً منذ أن وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- هذا الكيان العظيم يمضي فيها الوطن عاماً بعد عام في تقدم و تنافسية وبناء وتطور ونماء".

وعدّ التعليم من أهم المرتكزات التي يعول عليها الوطن وركن التنمية وعماد النهضة، منوهاً إلى اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بهذا القطاع والدعم المتواصل بلا حدود لبناء إنسان متعلم قادر على الإسهام في التنمية بكل مجالاتها ‏حتى غدا التعليم في المملكة مثالاً وأنموذجاً عالمياً يحتذى به جودة ومخرجات، حيث تربع أبناء وبنات المملكة على منصات التتويج في جميع المنافسات العلمية والتعليمية عربياً وعالمياً، سائلاً الله تعالى أن يزيد بلادنا قوة وتمكيناً، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يحفظ لنا قيادتنا الملهمة الحكيمة.

وفي الختام شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان «البوح الأخضر»، يحكي مشاعر منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي بمناسبة اليوم الوطني، ومن ثم تقديم أوبريت وطني من ثلاث لوحات إنشادية ومسرحية وتعبيرية عن دور الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في توحيد البلاد، وعن جهود التعليم، إضافةً إلى أداء الحضور للعرضة السعودية.

كما تسلم الأمبر سعود بن جلوي هدية تذكارية لهذه المناسبة.