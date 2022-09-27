ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 13 مخالفاً لنظام البيئة، 6 مواطنين، و7 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 244 متناً من الإبل، و310 رؤوس من الغنم، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.