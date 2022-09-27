أبدى عدد من الأكاديميين من جنسيات أمريكية وأوروبية وعربية خلال زيارتهم لعسير، سعادتهم الغامرة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، واندهاشهم مما شاهدوه من آثار تاريخية ومواقع سياحية. وكان الوفد الذي استقبلته جهات منظمة، قد تجول في قرى بني مازن، وقرية رُجال بمحافظة رجال ألمع، وقصور آل أبو سراح وقصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي ومهرجان سما أبها، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من تطور وازدهار في المنطقة، علاوة على الأجواء الخلابة والطبيعة الساحرة. وقال مدير العلاقات العامة والمسؤول عن الوفد الأكاديمي علي القحطاني، بأن الزيارة تأتي ضمن مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً وهي مناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، وقد تم اختيار عسير، لما تمتلكه المنطقة من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وشعبية، وستصبح مزاراً لدول العالم ضمن إستراتيجية المنطقة، فيما اعتبرها الوفد فرصة للتعرف على إرثها الثقافي والحضاري وموروثها التاريخي وكذلك الشعبي، مؤكداً بأن الزيارة تعتبر فرصة مميزة للتعريف بمنطقة عسير للجنسيات من مختلف دول العالم.