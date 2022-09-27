أكدت وزارتا التجارة والبلدية والشؤون القروية والإسكان أهمية التزام صوالين الحلاقة في كافة مناطق المملكة بحقوقها وواجباتها تجاه المستهلك وفقاً للائحة الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية.

وبينت الوزارتان أهمية وضع قائمة بالأسعار في موقع بارز داخل المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين.

كما أوضحتا ضرورة الالتزام بستة اشتراطات أساسية حرصاً على صحة وسلامة المستهلك وهي الالتزام باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد مع استثناء من تتوافر لديه حقيبة أدوات خاصة به.

بالإضافة إلى منع استخدام قطع المناشف القماشية وتوفير الورقية ذات الجودة العالية، كذلك منع إشعال النار لتطهير أداة الحلاقة واستخدام المسحات الطبية بديلاً عنها.

ونصت حقوق وواجبات المستهلك في صوالين الحلاقة أيضاً على الالتزام باستخدام أدوات الحلاقة المصنعة من المواد غير القابلة للصدأ، وحظر الممارسات الطبية الخاصة بمعالجة الأمراض الجلدية.

كما شددت على ضرورة وجود شهادات صحية لدى العاملين في صوالين الحلاقة تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.

وأكدت «التجارة» و«البلدية» عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، وحثت عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفات عدم وضع قائمة الأسعار وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني على الرقم 1900، ومخالفات الاشتراطات البلدية على الرقم 940.