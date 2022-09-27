أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت خلال شهر صفر 1444، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3164 جولة رقابية، والتحقيق مع 147 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النقل والخدمات اللوجستية.

وكشفت «نزاهة» أنه تم إيقاف 97 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني (980)، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس 0114420057.