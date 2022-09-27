أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن، أنه إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار «إيان»، تود القنصلية التنويه إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية.

وأضافت القنصلية: نهيب بالمواطنين الكرام المقيمين في المقاطعات التالية:

Hillsborough

Manatee

Collier

Pinellas

Pasco

سرعة التواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ، ليتسنى العمل على المساعدة في تلبية متطلباتهم.

وأكدت القنصلية «نحث المواطنين الكرام على متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الإعلام، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي قد يُعلن عنها، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التردد بالتواصل مع القنصلية عند الحاجة».