سلم محافظ ينبع سعد السحيمي شهادات رخص قيادة الوسائط البحرية لـ11 فتاة بمحافظة ينبع، بعد تجاوزهن البرنامج التدريبي النظري والعملي، الذي أقيم بالجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع، وذلك بحضور مساعد قائد قطاع حرس الحدود بينبع العقيد عبدالله البلوي، ووكيل المحافظة فيصل المطيري، ورئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع حامد الجهني، بمشاركة الثروة السمكية وصندوق التنمية الزراعية وإدارة التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بينبع.من جهته، أشار الجهني إلى أن البرنامج التدريبي يعد أحد مستهدفات برنامج صياد الرؤية 2030، الذي يهدف إلى تمكين الفتيات السعوديات من الالتحاق والاندماج بالأعمال البحرية، التي تهدف لتوطين المهن السياحية البحرية. يذكر أن الفتيات اجتزن كافة الاختبارات النظرية والعملية التي تمت من قبل قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، تحت إشراف كوادر نسائية عسكرية مدربة على تنفيذ مثل تلك الاختبارات.